ТОКИО, 16 окт — ПРАЙМ. Число японских компаний, заявивших о своем банкротстве в первой половине 2022 финансового года, который начался 1 апреля, увеличилось впервые за три года на фоне роста цен на сырье и ослабления курса иены, сообщает агентство Киодо. Японский центробанк исключил повышение процентных ставок

Число компаний, заявивших о банкротстве в апреле-сентябре 2022 года, выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 3141. Помимо роста цен на сырье и ослабления курса иены другим основополагающим фактором стала невозможность компаний выплатить средства, которые были предоставлены им государством в качестве помощи на фоне пандемии коронавируса.

Среди самых крупных компаний, начавших процесс банкротства, есть один из крупнейших производителей запчастей для автомобилей Marelli Holdings Co.

Общая сумма долгов после банкротств взлетела по сравнению с первым полугодием 2021 финансового года, завершившегося 31 марта 2022 года, втрое и составила 1,74 триллиона иен (около 11,7 миллиарда долларов).