МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский фармацевтический рынок в 2022 году может вырасти на 27% по сравнению с 2021 годом, до 2,8-2,9 триллиона рублей, к 2030 году — в 2 раза, до 4,5 триллиона рублей, говорится в исследовании компании "Яков и партнеры", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Российские маркетплейсы подготовились к онлайн-продаже рецептурных лекарств

"В 2022 году российский фармацевтический рынок составит примерно 2,8-2,9 триллиона рублей против 2,29 триллиона рублей в 2021 году, а к 2030 году может достигнуть 4,5 триллиона рублей", — говорится в исследовании. В то же время, с точки зрения производства, отечественный фармацевтический рынок, несмотря на его активное развитие, все еще зависит на 95% от импортных активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), что ограничивает возможности достижения лекарственного суверенитета, полагают специалисты.

"Хотя 69% АФИ импортируется из Индии и Китая, в среднесрочной перспективе наращивание собственных мощностей может стать необходимым. По нашим оценкам, развитие технологий очистки АФИ… может занять от двух до четырех лет, при этом потребует не более 20-30 миллиардов рублей прямых инвестиций в НИОКР. При этом полноценное развитие производства АФИ, обеспечивающих на 100% производство стратегически значимых препаратов, может занять от трех до пяти лет и стоит не более 120 миллиардов рублей", — отмечает руководитель Международного исследовательского центра "Яков и партнеры" Влада Богданова.

Несмотря на это, возможно снизить долю импорта до 50% к 2030 году за счет разработки препаратов передовой терапии и локализации наиболее значимых ингредиентов, а также реализации ряда поддерживающих мер. Как отмечается в исследовании, для достижения подобных результатов может потребоваться от 175 до 225 миллиардов рублей инвестиций, из них 80 миллиардов — государственной поддержки.

Добавляется, что фармацевтический рынок делят между собой примерно 550 российских и 570 иностранных компаний. При этом, как отмечается в исследовании, если рассматривать конкретные наименования, около 50% лекарственных препаратов поставляются из недружественных стран. "Хотя фарминдустрия во многом пока избежала подрывных изменений последнего времени, уже сегодня около 300 инновационных препаратов передовой терапии не выйдут на рынок России в ближайшие 10 лет", — добавляется в исследовании.

"В России объем финансирования фундаментальных исследований в 3-11 раз ниже, чем в западных странах при пересчете на долю ВВП. В результате доля препаратов, которые успешно заканчивают этап доклинических исследований в России — менее 3%, а доля рынка российских оригинальных препаратов составляет менее 2%. Все это диктует необходимость пересмотреть подходы к развитию собственной научной и производственной базы", — добавляет Богданова.