АНКАРА, 17 окт — ПРАЙМ. Продуктовая сделка могла бы стать моделью для решения других проблем, вызванных украинских кризисом, считает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Развитые страны летом скупили более 80% украинского зерна

Акар вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым побывал в штабе Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

"Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем", — приводит слова Акара агентство Anadolu.

Министр привлек внимание к тому, что всего за три месяца после подписания зерновой сделки порты Украины покинули 345 судов, которые вывезли более 7,7 миллиона тонн агропродукции. "Это очень хороший результат", — сказал глава турецкого оборонного ведомства, поблагодарив за вклад все заинтересованные стороны.

Акар также отметил усилия президента Турции Реджепа Эрдогана по незамедлительному прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем.

По словам министра, продуктом сбалансированной политики Анкары стала не только зерновая сделка, но обмен пленными между РФ и Украиной.

"Наша цель — продолжать работать в направлении незамедлительного урегулирования конфликта мирным путем и способом, двигаться в этом направлении, способствовать снижению напряженности и доставлять гумпомощь нуждающимся, избежав каких-либо сбоев", — сказал он.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.

В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.

В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.