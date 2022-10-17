МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Отличие покупки недвижимости от других способов инвестирования характеризуется достаточно высоким порогом входа по сравнению с остальными видами финансовых вложений – акциями, облигациями, депозитами, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, главный редактор портала "Моифинансы.рф" Надежда Грошева. Россиянам дали совет, как накопить капитал к совершеннолетию ребенка

По ее словам, это всегда долгая инвестиция: если по депозиту всегда есть фиксированный процент, в случае с недвижимостью деньги на какое-то время замораживаются, пока человек не начнет получать пассивный доход.

Инвестиции в недвижимость многие рассматривают как создание "пенсионного капитала", объяснила эксперт.

"Вложения в недвижимость могут окупиться, если сдавать ее в аренду или дождаться того момента, когда ее можно будет продать дороже, чем вы купили. Лучше всего оправдывает себя именно аренда. Самая подходящая недвижимость для сдачи в аренду – "однушка" около метро на окраине. Это относительно небольшой вход и постоянный спрос со стороны тех, кто арендует квартиру. Многие рассматривают подобное вложение как пенсионный капитал. Это устоявшаяся модель, которая хорошо работает в последние годы", – сказала Грошева.

При этом в краткосрочной перспективе банковский вклад может приносить более высокий доход, чем недвижимость, подчеркнула она.

"В краткосрочной перспективе, как правило, доход от сдачи средней "однушки" в Москве у метро будет ниже, чем от банковского депозита. Но учитывая, что стоимость аренды обычно растет вместе с уровнем инфляции, в долгосрочной перспективе, например, если посмотреть на 20 лет вперед, в какой-то момент это может оказаться выгоднее. К тому же недвижимость – это стены, ее можно передавать по наследству, жить там в случае необходимости. А банковский депозит – это деньги, которые могут обесцениваться из-за инфляции. Там есть определенные гарантии, но они ограничены суммой миллион четыреста тысяч рублей в одном банке", – отметила эксперт.

Она дала совет — чтобы рассчитать, какой доход может принести квартира или дом, нужно сопоставить цены на недвижимость с арендными ставками в конкретном районе.