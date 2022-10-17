МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Проезд автобусов по Крымскому мосту разрешен в оба направления, сообщили в Минтрансе РФ. Хуснуллин сообщил о завершении части работ на Крымском мосту

"По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу. Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах", — отметили в министерстве.

В Минтрансе также напомнили, что пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.