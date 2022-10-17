МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Система маркировки в сентябре 2022 года позволила выявить на обувном рынке России нарушения на 2,1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В России временно смягчили требования к маркировке молока

"В сентябре Национальная система цифровой маркировки товаров "Честный знак" зафиксировала 935 тысяч попыток продать обувь с нарушениями. В первом полугодии среднемесячное количество таких случаев составляло в среднем около 1,3 миллиона. По подсчетам аналитиков ЦРПТ, стоимость товаров, которые пытались реализовать с нарушениями в сентябре, эквивалентна 2,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

При этом если контрольно-надзорные органы примут решение о взыскании по указанным фактам, минимальная сумма штрафов составит 935 миллионов рублей.

"За прошедший месяц 18% компаний, торгующих обувью, допустили нарушения при обороте продукции — в общей сложности речь идет о 17,7 тысячи организаций. Больше всего нарушений зафиксировано в Москве — 287 тысяч, после Краснодарский край — 43,8 тысячи, далее Новосибирская область — 38,2 тысячи, Санкт-Петербург — 33,9 тысячи, Свердловская область и Московская область — 32,6 тысячи и 30,9 тысячи нарушений соответственно", — отметил директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Кроме того, более 17% нарушений связано с отклонениями документа соответствия технического регламента. То есть участники оборота пытаются ввести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия. "В сентябре количество нарушений в обувной отрасли снизилось на 41% по сравнению с началом года. Это говорит об эффективности системы управления нарушениями", — заключил Гущанский.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную вода, а также табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.