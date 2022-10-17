МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Продажи препаратов для повышения потенции в России в третьем квартале 2022 года выросли почти в два раза, до 2,7 миллиона упаковок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников в сети

"Эксперты Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак" проанализировали спрос россиян на средства для потенции… в третьем квартале 2022 года… жители России купили 2,7 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции. Это на 19% больше, чем за предыдущий квартал, и на 88%, чем за аналогичный период (июль-сентябрь) 2021 года", говорится в сообщении.

Расходы россиян на эти лекарства, соответственно, тоже существенно выросли. Они потратили на медикаменты 2,1 миллиарда рублей, что превышает показатель предыдущего квартала на 11% и показатель третьего квартала 2021 года на 75%.

Всего на 10 тысяч взрослых российских мужчин в третьем квартале 2022 года было продано в среднем 558 пачек для повышения потенции. В Краснодарском крае на 10 тысяч взрослых мужчин в среднем было куплено 622 упаковки, в Санкт-Петербурге — 591 упаковка, в Московской области — 587 упаковок, в Камчатском крае — 562 упаковки, в Москве — 560 упаковок. Россияне с конца сентября вдвое нарастили спрос на рюкзаки и чемоданы

В то же время эксперты отмечают рост продаж и противозачаточных средств. В третьем квартале 2022 года было куплено 4 миллиона пачек таких лекарств. Это больше на 11%, чем в предыдущие три месяца этого года, и на 17%, чем было продано в третьем квартале 2021 года. Сумма расходов россиян в третьем квартале 2022 года на противозачаточные составила 4,9 миллиарда рублей.

На 10 тысяч взрослых лиц женского пола пришлось в среднем по итогам третьего квартала 976 пачек противозачаточных средств. В Амурской области на 10 тысяч взрослых женщин в среднем было куплено 1798 упаковок, в Карелии — 1488 упаковок, в Забайкальском крае — 1429 упаковок, в Мурманской области — 1394 упаковки, в Свердловской области — 1381 упаковка.

Как отмечают эксперты, при сохранении текущего спроса на противозачаточные сформированных стоков хватит на 6 месяцев, а средств для потенции – более чем на год. Дефицит по обеим категориям лекарств не прогнозируется.