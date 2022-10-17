АЛМА-АТА, 17 окт — ПРАЙМ. Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана сообщил, что не утвердил расписание рейсов российской авиакомпании "Азимут" из-за того, что авиаперевозчик не представил в установленный срок авиавластям республики требуемые документы. Основной объем авиаперевозок грузов придется на Ближний Восток и ЮВА

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что авиакомпания "Азимут" разослала пассажирам сообщения по смс об отмене рейса по маршруту Москва — Астана 16 октября из-за "невыдачи разрешения на выполнение рейса Республикой Казахстан".

"При внесении изменений в расписание авиамаршрута авиакомпания представляет в комитет расписание за три дня до вылета. Авиакомпания "Азимут" не представила перечень документов для утверждения расписания регулярных рейсов. Вышесказанное является требованием законодательства Республики Казахстан, ответственность за неисполнение которого лежит на авиакомпании. В этой связи расписание рейсов не было утверждено", — говорится в опубликованном в понедельник комментарии КГА.

В нем также сообщается, что "при получении полного пакета документов комитет готов рассмотреть и предоставить соответствующее разрешение".

По информации КГА, в настоящее время в соответствии с утвержденным расписанием авиакомпания "Азимут" выполняет регулярные пассажирские перевозки по маршруту Москва – Астана с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, пятница).