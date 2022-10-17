МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Торговые центры и интернет-магазин Metro возобновили свою работу в России после утреннего сбоя в IT-структуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. В российских магазинах появятся фрикадельки IKEA

Ранее в понедельник компания в своем Telegram-канале разместила информацию о том, что в связи с перебоями внутренних систем в международной IT-структуре торговые центры Metro и интернет-магазин временно приостановили свою работу.

"Metro наблюдала временные технические сбои в IT-структуре. В данный момент торговые центры Metro (в России — прим.) работают в штатном режиме. Клиенты могут беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Metro через приложение и витрины партнеров", — заявили в компании.

В компании также уточнили, что причины технического сбоя еще выясняют.

Компания Metro была основана в Германии в 1964 году, а в 1968 году подписала соглашение с голландской сетью Dutch Steenkolen Hendelsvereniging N.V. (SHV) о создании совместной компании Makro Zelfbedienigsgroothandel C.V., в которой партнерам-основателям принадлежало 40% акций. В России сеть появилась в 2000 году.