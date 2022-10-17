МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ростуризм может пересмотреть программу туристического кешбэка, сделав её более персонифицированной, с возможностью целевой поддержки той или иной категории граждан, и с учетом нужд отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В России рассказали, почему туристы могут отказаться от отдыха в 2023 году

В рамках программы кешбэка туристам при ряде условий на карты возвращается 20% от покупки путевки или размещения в отеле. При этом в бюджет ближайших лет финансирования программы Минфин не заложил. В Ростуризме в связи с этим указывают, что обязательно вернутся к вопросу финансирования программы в ходе исполнения федерального бюджета в следующем году. При этом возможны и новации, следует из сообщения ведомства.

"Программу можно донастроить под любые задачи. Сейчас мы рассматриваем разные варианты, в том числе – сделать ее более персонифицированной, с возможностью целевой поддержки той или иной категории людей с учетом текущего момента и нужд отрасли", — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что за два года работы программой воспользовались порядка 4,5 миллиона человек, половина из которых не поехала бы на отдых, если бы не эта мера поддержки. "Люди купили туров и забронировали проживание суммарно на почти 100 миллиардов рублей, а кешбэк составил 18 миллиардов рублей. То есть мультипликатор экономической эффективности 1 к 5", — уточнили в Ростуризме.

В пресс-службе ведомства добавили, что помимо традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Санкт-Петербурга, Москвы и Крыма спросом пользовались и набирающие популярность новые направления для культурно-познавательных, рекреационных и активных поездок — Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал, Приморье и целый ряд других направлений по всей стране.

"Программа туристического кешбэка — очень востребована и людьми, и турбизнесом, который назвал ее самой эффективной мерой, когда-либо работавшей в туризме. Благодаря программе решаются важные социально-экономические задачи: это и доступность отдыха в стране, в том числе для семей с детьми, и загрузка туристической инфраструктуры в межсезонье, и поддержка занятости и рабочих мест в низкий сезон, престиж индустрии и многое другое", — заключили в ведомстве.