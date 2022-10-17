МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Сроки и объёмы производства российских самолётов надо выдерживать, необходимо двигаться к достижению технологического суверенитета страны в авиастроении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство выделит средства некоторым аэропортам и авиазаводам

В ходе совещания Мишустина с вице-премьерами глава Минпромторга РФ Денис Мантуров доложил о планах по производству МС-21 и импортозамещенного Sukhoi Superjet. В частности, он рассказал о том, что первый полёт импортозамещенного SSJ запланирован на весну 2023 года.

"Те сроки, что вы назвали, по двум самолетам и по объемам производства надо, конечно, обязательно выдерживать, вне зависимости от конъюнктуры в стратегической отрасли авиастроения надо уверенно, быстро двигаться к достижению технологического суверенитета — но, конечно, обеспечивая все необходимые элементы, связанные с безопасностью полетов", — сказал Мишустин.

Западные страны ввели жесткие антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции на Украине. В апреле Мишустин говорил, что авиаотрасль стала одной из первых мишеней санкций, российский авиапром попытались отменить.