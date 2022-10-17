МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в январе-сентябре 2022 года сохранила производство стали на уровне аналогичного периода предыдущего года в 12,8 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Минпромторг предложил освободить от акциза на жидкую сталь больше компаний

Продажи увеличились на 4%, до 12,9 миллиона тонн за счет реализации запасов, накопленных на конец 2021 года. Доля продаж полуфабрикатов достигла 41%, что на на 7 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем реализации готовой продукции составил 7,6 миллиона тонн, сократившись на 7% год к году на фоне снижения спроса на ключевых рынках.

В третьем квартале 2022 года выпуск стали сократился к предыдущему кварталу на 11%, до 3,9 миллиона тонн "на фоне сокращения производства Липецкой площадки в связи со снижением спроса на сталь в Европе и санкционными ограничениями". Продажи выросли на 8%, до 4,3 миллиона тонн в связи с нормализацией запасов, накопленных в течение второго квартала, а также восстановления спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. В том числе реализация готовой продукции увеличилась на 29% к предыдущему кварталу, до 2,9 миллиона тонн.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% — до 17,4 миллиона тонн. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.