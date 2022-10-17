БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт — ПРАЙМ. Власти Аргентины на фоне высокой инфляции начали переговоры с предпринимателями по заморозке цен на основные продукты питания и гигиены, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники. Перечислены продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года

Инфляция в Аргентине в сентябре составила 6,2%, набрав за девять месяцев 66,1%. Ранее ЦБ Аргентины опубликовал прогноз аналитиков, согласно которому инфляция в стране в 2022 году будет на уровне 100,3%.

"Различным компаниям из сферы массового потребления начали отправлять приглашения на встречу в министерстве экономики. Встречи начнутся в понедельник и продолжатся в течение недели. Цель правительства — достичь соглашения о ценах", — отмечает СМИ.

Власти хотят сформировать набор товаров и зафиксировать на него цену, прописав ее на упаковке каждого продукта. Такой механизм планируется запустить уже в конце месяца, действовать он будет, как предполагается, 90 дней.

В обмен бизнесмены, подписавшие соглашение, могут получить послабления по налогам и кредитам.