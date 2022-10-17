МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Автопроизводитель BMW нацелен на перенос производства электрических машин Mini из Великобритании в Китай. Об этом в пятницу сообщило издание The Times. СМИ: Tesla отложила запуск производства передовых батарей в Германии

При этом сама компания опровергла заявление The Times о переносе производства.

Согласно сообщению, BMW производит на заводе в Коули, в окрестностях Лондона, по 40 000 электромобилей Mini в год и планирует завершить производство к концу следующего года.