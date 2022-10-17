2022-10-17T15:52:09+03:00
2022-10-17T15:52:09+03:00
2022-10-17T15:52:09+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20221017/838487046.html
СМИ: BMW может перенести производство электрических версий Mini в Китай
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Автопроизводитель BMW нацелен на перенос производства электрических машин Mini из Великобритании в Китай. Об этом в пятницу сообщило издание The Times. При этом сама компания... ПРАЙМ, 17.10.2022
бизнес, новости, россия, китай, мир, bmw, электрокар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Автопроизводитель BMW нацелен на перенос производства электрических машин Mini из Великобритании в Китай. Об этом в пятницу сообщило издание The Times.
При этом сама компания опровергла заявление The Times о переносе производства.
Согласно сообщению, BMW производит на заводе в Коули, в окрестностях Лондона, по 40 000 электромобилей Mini в год и планирует завершить производство к концу следующего года.