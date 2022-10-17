МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выдал разрешение "Акрон Индустрии" на приобретение у Schneider Electric акций "СЭЩ Холдинга", которому принадлежит самарский завод "Электрощит" — производитель подстанций и другого электрооборудования, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Путин изменил порядок выплат по банкротству недружественным нерезидентам

"Разрешить совершение акционерным обществом "Акрон Индустрия" сделки по приобретению 22 500 000 штук обыкновенных акций непубличного акционерного общества "СЭЩ Холдинг", принадлежащих Шнейдер Электрик Индустри АО (Schneider Electric Industries SAS)", — говорится в документе.

"СЭЩ Холдинг" является единственным владельцем АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" и его управляющей организацией. Единственный владелец и гендиректор "Акрон Индустрии" — Павел Морозов, он же руководит "Акрон холдингом", который сам себя позиционирует как промышленно-металлургический холдинг, объединяющий более 20 производственных компаний и более 100 производственно-складских центров, расположенных в пяти федеральных округах России.

Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в России и Белоруссии с 24 февраля 2022 года, а в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже подразделения местному руководству — новая компания тогда же начала работу под брендом Systeme Electric.