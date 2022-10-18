МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Компания Hoff в марте-сентябре этого года увеличила продажи мебели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, что во многом связано с уходом иностранных брендов, в том числе IKEA, из России, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе ритейлера. IKEA уволила десять тысяч сотрудников в России

Представитель компании уточнил, что в количественном выражении рост составил 30%, в денежном — 45%.

"Аналитики объясняют такой ажиотаж тем, что в марте с российского рынка начали уходить иностранные бренды", — пояснил он.

При этом продажи в онлайне увеличились на 61% в денежном эквиваленте и на 44% в количественном, отметил собеседник агентства.

Рост продаж товаров для дома в деньгах оказался скромнее — с марта спрос увеличился на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в штуках — на 19%. В то же время в этой категории самый высокий рост онлайн-продаж — на 91% год к году.

"Что касается среднего чека, за год в категории "Мебель" он увеличился на 27%, а в категории "Товары для дома" — на 18%", — добавили в компании.