МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россиянам следует поддержать отечественных дизайнеров одежды, чтобы эта отрасль развивалась и совершенствовалась — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал историк моды Анатоль Вовк. Путин оценил ситуацию на российском рынке трикотажа

По его словам, в России сложились условия для возрождения модной индустрии.

Эксперт напомнил, что за период, превышающий век, история предпочтений россиян существенно менялась: со времен СССР многие стремились покупать одежду зарубежного, а не отечественного производства — между тем, до революции 1917 года даже представительницы высшего сословия часто заказывали платья у российских мастеров.

"Раньше мы не обращали внимания на отечественных производителей, это идет со времен Советского Союза, когда все хотели одеваться не в отечественную одежду, а в импортную. Например, все хотели носить не советские, а чехословацкие сапоги. Сейчас самое время переосмыслить эту традицию, потому что из-за нее мы не видим своих прекрасных дизайнеров. Мы немного забыли, что до революции 1917 года русские аристократы покупали одежду не только в Париже, но и очень много заказывали в Москве, в Санкт-Петербурге и других городах, где были мастерские. Платья от российских домов моды не уступали парижским", – отметил Вовк.

Он считает, что наступил момент, когда от покупок россиян зависит будущее отечественной модной индустрии.

"В России появилось много талантливых дизайнеров. Если мы начнем покупать у них одежду, мы дадим им возможность создавать новые коллекции, покупать ткани для их пошива и выплачивать зарплату портным. Какая у нас будет ситуация на рынке одежды завтра, зависит от того, какую одежду мы купим сегодня. Если будем считать, что русское – плохо, то ничего не выйдет. Если будем считать, что русское – это нормально, то мы начнем инвестировать в нашу моду. Вместо скорби по ушедшим маркам масс-маркета надо поддерживать наших дизайнеров", – заключил эксперт.