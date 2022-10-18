МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Финляндия может при определенных обстоятельствах изъять принадлежащее россиянам имущество на территории страны, заявил изданию Aamulehti министр обороны Антти Кайкконен. В Финляндии могут полностью отключить электричество

По его словам, это может произойти, если имущество расположено в критически важных для безопасности районах.

"Да, это также возможно, если будет выявлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого также существует", — сказал министр.

Кайкконен заявил, что в ближайшие несколько недель он внесет в парламент предложение об изменении закона, которое ужесточит законодательство о сделках с недвижимостью, участники которых вне Евросоюза.

Вместе с тем, по словам чиновника, не следует думать, что все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии представляют собой риски для безопасности, "но и беспечными быть не следует".