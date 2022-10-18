2022-10-18T07:40:39+03:00
2022-10-18T08:59:04+03:00
2022-10-18T07:40:39+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20221018/838491071.html
В Финляндии допустили изъятие имущества россиян
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Финляндия может при определенных обстоятельствах изъять принадлежащее россиянам имущество на территории страны, заявил изданию Aamulehti министр обороны Антти Кайкконен. По его... ПРАЙМ, 18.10.2022
бизнес, новости, недвижимость, финляндия, недвижимость
https://1prime.ru/images/83272/71/832727158.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83272/71/832727158.jpg
https://1prime.ru/images/83272/71/832727157.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83272/71/832727157.jpg
https://1prime.ru/images/83272/71/832727149.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83272/71/832727149.jpg
https://1prime.ru/world/20221006/838378688.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Финляндия может при определенных обстоятельствах изъять принадлежащее россиянам имущество на территории страны, заявил изданию Aamulehti министр обороны Антти Кайкконен.
По его словам, это может произойти, если имущество расположено в критически важных для безопасности районах.
"Да, это также возможно, если будет выявлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого также существует", — сказал министр.
Кайкконен заявил, что в ближайшие несколько недель он внесет в парламент предложение об изменении закона, которое ужесточит законодательство о сделках с недвижимостью, участники которых вне Евросоюза.
Вместе с тем, по словам чиновника, не следует думать, что все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии представляют собой риски для безопасности, "но и беспечными быть не следует".