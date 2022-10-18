МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Уганда намерена запустить прямые рейсы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. Уганда намерена экспортировать нефть и газ в другие страны через 15 лет

"Пока прямых рейсов (между нашими странами) нет, но в будущем мы обязательно их запустим. Пока можно использовать рейсы с пересадками Ethiopian Airlines, Qatar, Emirates, Turkish Airlines", — сказал посол.

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