Правительство утвердило новые условия исполнения контрактов по госзакупкам
Правительство утвердило условия исполнения контрактов по закупкам мобилизованными предпринимателями
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ.Правительство России утвердило особые условия исполнения контрактов по госзакупкам мобилизованными предпринимателями, сообщает пресс-служба кабмина.
"Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд — сроки, цена, виды и объемы работ (услуг) — могут быть изменены, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение также коснется мобилизованных индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года. Исполнителям будут списаны неустойки, возникшие из-за того, что компания или ИП не может своевременно выполнить контракт из-за мобилизации. Кроме того, таких представителей бизнеса не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков.
Кабмин также рекомендовал принять аналогичные изменения региональным и местным властям в отношении контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.