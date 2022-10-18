МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ.Правительство России утвердило особые условия исполнения контрактов по госзакупкам мобилизованными предпринимателями, сообщает пресс-служба кабмина. Минфин направил в правительство проект о мерах поддержки мобилизованных

"Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд — сроки, цена, виды и объемы работ (услуг) — могут быть изменены, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение также коснется мобилизованных индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года. Исполнителям будут списаны неустойки, возникшие из-за того, что компания или ИП не может своевременно выполнить контракт из-за мобилизации. Кроме того, таких представителей бизнеса не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Кабмин также рекомендовал принять аналогичные изменения региональным и местным властям в отношении контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.