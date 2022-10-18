МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство изменило ряд обязательных требований для компаний, сотрудники которых призваны в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте кабмина. Мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду

"Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на тот или иной вид деятельности.

"Уменьшение числа сотрудников не повлияет на безопасность, стабильность и качество работы организаций. В срок от трёх до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место — трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключён срочный трудовой договор", — подчеркивает кабмин.

Добавляется, что у мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продляться в автоматическом режиме — без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.

Всего такая мера коснётся 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения. Среди них — разрешения в сферах перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и других.

Решение позволит предотвратить разрыв производственных процессов.

Подписанное постановление — часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.