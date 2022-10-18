МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале 2022 года потратили на парфюмерную продукцию 26,4 миллиарда рублей против 22,7 миллиарда во втором, при этом запасов продукции хватит более чем на 15 месяцев, сообщил РИА Новости оператор системы "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Недельные расходы россиян выросли более чем на пять процентов

"В третьем квартале 2022 года российский рынок парфюма демонстрирует рост в сравнении со вторым кварталом текущего года. Так, в период с июля по сентябрь этого года в России было продано 18,8 миллиона единиц парфюмерной продукции на общую сумму 26,4 миллиарда рублей. Это на 15% больше, чем за предыдущие три месяца, когда россияне купили 16,3 миллиона флаконов, потратив 22,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

При этом, средняя цена на парфюмерную продукцию по итогам третьего квартала незначительно выросла в сравнении с апрелем-июнем (на 2%) и составила 1410 рублей.

"В России вопреки ожиданиям и благодаря своевременным мерам правительства не фиксируется дефицита парфюмерной продукции… Во многом это и заслуга отрасли, которая смогла оперативно адаптироваться к новым условиям, перестроить логистические цепочки и свои бизнес-процессы. Несмотря на то, что объемы продаж в третьем квартале немного превышают совокупные поступления товаров на российский рынок, импорт растет гораздо большими темпами – на 76% в сравнении со вторым кварталом 2022 года", – приводятся в сообщении слова руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова. Россияне чаще стали применять приложения для видеозвонков в личных целях

Кроме того, растет и локальное производство духов. Так, российские парфюмеры произвели за июль-сентябрь 14,4 миллиона флаконов, что на 4% больше, чем во втором квартале 2022 года. А среди российских регионов лидерами по производству духов стали Московская область (6,7 миллиона флаконов), Москва (4,3 миллиона), Татарстан (1,3 миллиона), Северная Осетия (1,2 миллиона) и Удмуртия (0,6 миллиона).

"На данный момент нет предпосылок для ухудшения ситуации на отечественном рынке парфюма. Наоборот, мы фиксируем позитивную динамику. Кроме этого, в России сформированы значительные стоки парфюмерной продукции, которая была ввезена в преддверии введения ограничений. При сохранении спроса на стандартном уровне, текущих запасов хватит более чем на 15 месяцев", – добавил Волков.