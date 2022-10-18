МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы во вторник впервые оштрафовал компанию Amazon за неудаление запрещенного контента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Автомобилистов предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф"

"Amazon.com, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере миллиона рублей",- огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Протокол составлен за отказ удалять данные о способах суицида — речь о фотографии с изображением порезов рук, размещенной в социальной сети, принадлежащей IT-гиганту.

Как следует из протокола, Роскомнадзор 19 раз просил Amazon удалить запрещенную информацию, но реакции не последовало, после чего и был составлен протокол.

Это первые протоколы, составленные в отношении компании Amazon. Максимальный штраф по совокупности за оба протокола может составить 12 миллиона рублей, но уже явно будет меньше с учетом первого штрафа в миллион.

Кроме того, мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей Amazon за неудаление информации о местах покупки наркотиков.

"Amazon.com, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Как следует из материалов дела, поводом стали интернет-страницы, которые содержат информацию о местах приобретения наркотических средств и их прекурсоров. Уведомление об удалении было направлено компании 21 раз.