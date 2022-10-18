МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Более 14,5 тысячи пассажиров и 5,1 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ.

"С начала работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября и до 07.00 18 октября через пролив в обе стороны перевезено 14 517 пассажиров и 5 116 единиц автотранспорта, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков", — говорится в сообщении.

За это время четыре автомобильно-пассажирских парома, работающих на переправе, совершили 132 круговых рейса. Кроме того, привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. В настоящий момент погода благоприятствует судоходству в этом районе.

17 октября по Крымскому мосту началось движение автобусов. Проезд по Крымскому мосту также возможен на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив по-прежнему возможно только на паромной переправе.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже — по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.