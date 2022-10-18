МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Блокировка YouTube-аккаунтов Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях, сообщили РИА Новости в компании. Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube

Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", — ответили в компании на вопрос РИА Новости о причинах блокировки каналов.