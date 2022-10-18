МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Введение в РФ акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки несет риски снижения инвестиционной активности в отрасли и сокращения производства, так как подобным планам группы компаний "Черноголовка", озвученным накануне, могут последовать и другие производители, прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. В России выросло производство алкогольных напитков

Согласно поправкам в Налоговый кодекс к проекту бюджета РФ, напитки с содержанием сахара более 5 грамм на 100 миллилитров признаются подакцизным товаром и для них с 1 января 2023 года вводится ставка акциза в размере 7 рублей за литр. Как пояснили РИА Новости в союзе, в эту категорию попадают в основном сладкие газированные напитки, соки пока остаются вне акциза. Группа компаний "Черноголовка" в понедельник сообщила, что на фоне этих планов решила заморозить инвестиции в новые производственные мощности на территории РФ.

"Индустрия напитков крайне обеспокоена сложившейся ситуацией. "Черноголовка" является одним из крупнейших российских производителей, и снижение ее инвестиционной активности негативно скажется как на индустрии напитков, так и на смежных индустриях. При развитии негативного сценария введение акциза может аналогично повлиять и на другие компании", — сообщил Новиков.

Он также обратил внимание, что в данный момент уже не наблюдается роста производства товаров этой категории, и введение акциза лишь усугубит ситуацию.

Введение акциза на сахаросодержащие напитки предлагалось как инструмент повышения доходной части бюджета (дополнительные доходы в 2023 году от этой меры оценивались в 35 миллиардов рублей), а также в целях сокращения потребления сахара. Что касается потребления сахара населением, то здесь вклад таких напитков крайне незначителен — менее 2%, отметил Новиков.

Он также напомнил, что правительство РФ в августе по итогам работы межведомственной группы приняло решение снять вопрос о введении акциза на сладкие напитки с повестки до стабилизации экономической ситуации. "В ходе обсуждения были представлены исчерпывающие данные, полученные по результатам исследования аналитического центра при правительстве РФ, подтверждающие нецелесообразность введения акциза как с точки зрения пополнения бюджета, так и с точки зрения положительного влияния на показатели здоровья населения", — сказал Новиков.