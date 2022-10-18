МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор предъявил Google требование разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, заявило ведомство. В Минцифры заявили, что планов по блокировке YouTube в России нет

"Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге. Роскомнадзор рассматривает данные действия видеохостинга YouTube как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе РКН.

Владелец площадки "демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей, органов власти", отмечает ведомство.

"С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил 87 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор рекомендует российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство. Видеоконтент Совета Федерации доступен на платформе RuTube.