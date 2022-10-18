МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, за девять месяцев сократилась на 10,7% в годовом выражении — до 14,421 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Bank of America за январь-сентябрь снизилась на 20 процентов

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 5,41 доллара против 6,04 доллара годом ранее. Выручка J&J за отчетный период поднялась на 3,3% — до 71,237 миллиарда долларов.

Чистая прибыль J&J в третьем квартале увеличилась на 21,6% в годовом выражении — до 4,458 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 1,68 доллара против 1,37 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,55 доллара при прогнозе в 2,52 доллара. Выручка компании за квартал выросла на 1,9% в годовом выражении — до 23,791 миллиарда долларов, аналитики ждали на уровне 23,46 миллиарда.

Согласно прогнозам компании, выручка за 2022 год, не включая доход от вакцины против коронавируса, составит 93-93,5 миллиарда долларов (в июле ожидалось 93,3-94,3 миллиарда долларов). Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 10,02-10,07 доллара (ранее компания прогнозировала показатель в 10-10,1 доллара).

На предварительных торгах акции компании дорожают на 2%.

Johnson & Johnson — американский производитель товаров для красоты и здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 140 тысяч сотрудников.