СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Грузовые автомобили на переправе в Керчи на данный момент перевозят шесть паромов, седьмой уже находится в порту и готовится к выходу на линию, сообщил глава комитета парламента Крыма по транспорту Валерий Коваленко. Керченская паромная переправа перевезла 14,5 тысячи пассажиров с 9 октября

"17 октября в Керчь прибыл еще один паром "Эльза", его готовят к запуску. Он сможет перевозить до 18 большегрузов и до 150 пассажиров за рейс. На сегодняшний день задействована работа 6 паромов: три парома из Рыбного порта и три парома из порта "Крым", — сказал Коваленко в ходе заседания президиума парламента.

По Крымскому мосту 17 октября началось движение автобусов. Проезд по Крымскому мосту также возможен на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив по-прежнему возможно только на пароме.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже — по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.