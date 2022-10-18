МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации. Мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов из разных фракций, направлен на поддержку ООО, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), заключивших кредитный договор или договор займа до мобилизации их единственного участника (учредителя), который является и руководителем этого юрлица.

Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 30 дней. При этом они могут быть продлены на период болезни либо "безвестного отсутствия". Обратиться к кредитору за такими каникулами можно до конца 2023 года, приложив документы, подтверждающие выручку и мобилизацию.

Согласно пояснительной записке, в России 797 тысяч ООО — субъектов МСП с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа. Это порядка 35% зарегистрированных субъектов МСП-юрлиц. При этом задолженность по кредитам на 1 сентября 2022 года была у 71,4 тысячи таких ООО, а их портфель кредитов составил 1,18 триллиона рублей, или порядка 15% общего портфеля субъектов МСП.

Законопроект также предусматривает приостановку исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам и вводит запрет на удовлетворение требований гаранта, исполнившего обязательства по кредитному договору, за счет принципала в случае смерти последнего. Минфин направил в правительство проект о мерах поддержки мобилизованных

Также снимается запрет на открытие должником — мобилизованным, который признан банкротом, счетов в банках для получения выплат. Это позволит им получать денежные выплаты за участие в специальной военной операции (СВО).

Ранее осенью власти РФ приняли закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Законопроект расширяет основания для кредитных каникул мобилизованным.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь — имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.