МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Электромобили, произведенные в Уганде, при должном соотношении цены и качества найдут покупателя в России, такое мнение РИА Новости высказала пресс-секретарь инфраструктурного центра НТИ "Автонет" Вероника Коршикова. Уганда хочет поставлять электромобили собственного производства в Россию

Посол Уганды в РФ Мозес Кизиге в интервью РИА Новости во вторник заявил, что Уганда готова в будущем поставлять в Россию электромобили собственного производства.

"С начала года мы наблюдаем рост количества новых электромобилей на российском рынке — это означает, что среди россиян наблюдается спрос на данный вид транспорта. Если электромобили, которые могут быть поставлены из Уганды, будут надлежащего качества и приемлемой цены, то мы уверены, что они найдут своего покупателя среди россиян", — сказала Коршикова.

Разработкой электромобилей в Уганде занимается государственное предприятие Kiira Motors, созданное в 2007 году с перспективой дальнейшего экспорта на индийский рынок. Модель Kiira EV, представленная в 2011 году, считается первым африканским электромобилем. Название машины придумал сам президент Уганды Йовери Мусевени.

О планах запустить производство электрокаров в России также заявляли отечественный автогигант "АвтоВАЗ" (электрическая модель Lada Largus) и "Москвич".

Кроме того, в сентябре в Липецкой области было запущено производство легковых электромобилей отечественного бренда Evolute. По факту это первое специализированное производство электрокаров в России. Сейчас на предприятии выпускается электрический седан I-Pro, до конца года на конвейер встанут кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. Стоимость новинок варьируется от 2 до 2,6 миллиона рублей. Как отмечали эксперты, цена импортируемых в РФ электрокаров достигает 6 миллионов рублей, таким образом c появлением Evolute электромобили станут доступнее для россиян.