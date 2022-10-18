МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации. Мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду

Документ направлен на поддержку ООО, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые взяли кредиты или займы, в том числе ипотечные, до мобилизации их единственного участника (учредителя), являющегося и руководителем этого юрлица.

Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней (в первом чтении было 30 дней). При этом они могут быть продлены на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае его признания "безвестно отсутствующим". Обратиться к кредитору за такими каникулами можно до конца 2023 года, приложив документы, подтверждающие мобилизацию.

Согласно пояснительной записке, в России 797 тысяч ООО — субъектов МСП с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа. Это порядка 35% зарегистрированных субъектов МСП-юрлиц. При этом задолженность по кредитам на 1 сентября 2022 года была у 71,4 тысячи таких ООО, а их портфель кредитов составил 1,18 триллиона рублей (около 15% общего портфеля субъектов МСП).

Закон также предусматривает приостановку исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам. Помимо этого, он снимает запрет на открытие должником-мобилизованным, который признан банкротом, счетов в банках для получения выплат. Это позволит им получать денежные выплаты за участие в специальной военной операции (СВО).

При этом правительство по согласованию с Банком России будет вправе установить максимальный размер подлежащих прекращению обязательств по кредиту (займу) мобилизованного, который погиб, умер из-за ранения или болезни, полученных в ходе СВО, либо стал инвалидом I группы. Этот размер может быть установлен в зависимости от видов кредитов (займов) с учетом региональных особенностей.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 23 ноября.