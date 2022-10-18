МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Плановых проверок бизнеса в рамках лесного контроля в 2023 году не будет, мораторий продлен правительством, сообщили в пресс-службе Рослесхоза. Рослесхоз объяснил причину роста цен на пиломатериалы

Документ, опубликованный в начале октября на сайте правительства РФ, касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется федеральным законом "О государственном контроле". В нем говорится, что в 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

"В рамках лесного контроля плановые проверки в 2023 году проводиться не будут, так как все объекты контроля относятся к средней и низкой категориям риска", — цитирует пресс-служба заместителя руководителя Рослесхоза Александра Панфилова.

Отмечается, что это позволит снизить административную нагрузку на лесозаготовителей и лесоперерабатывающие предприятия.

Панфилов пояснил, что в рамках надзора за оборотом древесины предусмотрено три категории риска: высокий, средний и низкий. Организации, которые отнесены к категориям среднего риска, освобождены от плановых проверок в 2023 году, в отношении объектов низкого риска, согласно закону о госконтроле, плановые проверки не проводятся.

К высокой категории риска относятся организации с долей заготовки древесины менее 25% от всего оборота предприятия, осуществляющие главным образом скупку и продажу древесины. Как уточнили РИА Новости в Рослесхозе, таких предприятий в РФ нет.

В марте правительство ввело мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей до конца года.