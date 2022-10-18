МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минпромторг предложил продлить на год — до конца 2023 года пилотный проект по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (система tax free), проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале нормативных актов правительства. Россияне стали тратить больше денег на парфюмерию

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.

"Анализ правоприменительной практики свидетельствует об активном использовании физическими лицами – гражданами иностранных государств возможности получать компенсации суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению авторов, его реализация позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок.