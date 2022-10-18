СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Четыре парома продолжают работу на паромной переправе в Керчи, сообщил минтранс Крыма. На переправе в Керчи работают шесть паромов

Ранее глава комитета по транспорту парламента Крыма Валерий Коваленко сообщил, что грузовые автомобили на переправе в Керчи на данный момент перевозят шесть паромов, седьмой уже находится в порту и готовится к выходу на линию.

"По официальной информации минтранса Крыма, работу осуществляют 4 парома: малотоннажные "Ейск", "Керченский-2"; большегрузы "Мария" и "Лаврентий", — сообщили журналистам информацию минтранса Крыма.

По Крымскому мосту 17 октября началось движение автобусов. Проезд по Крымскому мосту также возможен на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив по-прежнему возможно только на пароме.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже — по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.