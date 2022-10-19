МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Спрос на медицинские жгуты в России после объявления частичной мобилизации вырос в 13 раз, при этом цена на них выросла на 7% и составила 147 рублей в среднем по стране, говорится в исследовании "Контур.Маркета", результаты которого есть у РИА Новости. Розничные цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года

"До самых максимальных значений вырос спрос на жгуты – рост составил 1220%, то есть жгуты покупают в 13 раз чаще, чем в начале осени. При этом цена товара выросла на 7% и составила 147 рублей в среднем по стране", — говорится в материалах. Эксперты сравнивали периоды две недели до 21 сентября и две недели после.

Также за исследуемый период выросли продажи кровоостанавливающих губок, их раскупают почти в 6 раз чаще, рост продаж составил 544%, в то время как их цены выросли на 21% и составили 148 рублей. Кроме того, в три раза выросли продажи грелок (+207%), в два раза вырос спрос на зеленку и йод (+111% и +98% соответственно).

"Взлет спроса связываем с тем, что люди покупали медпрепараты для собственных "мобилизационных аптечек", куда входили и личные лекарства, и перевязочные средства, и антисептики. Полагаем, рост связан и с тем, что граждане, которые выезжают из страны, берут с собой набор медикаментов первой необходимости", — прокомментировала эксперт "Контур.Маркета" по анализу данных Дарья Жигалина.

Кроме того, выросли продажи бинтов на 68%, активированного угля — на 40%, зубной щетки — на 13%, лекарств для желудка — на 10%, лейкопластырей — на 3%, зубной пасты — на 1%. Вместе с тем снизились продажи противовоспалительных и обезболивающих средств на 1%, туалетной бумаги — на 2%, влажных салфеток — на 4%.

"В связи с текущими событиями с 21 сентября вырос спрос не только на медицинские изделия. Например, в 3 раза чаще покупают берцы, теперь они стоят на 16% дороже, цена встречается в диапазоне от 1,5 тысячи до 17 тысяч рублей. На 11% выросли продажи флисовых кофт. На 8% выросли продажи батареек", — добавила Жигалина.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщал, что 222 тысячи граждан уже мобилизованы, и в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.