ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Открылся новый железнодорожный контейнерный маршрут из китайского горда Телин провинции Ляонин до Москвы, сообщает в среду генеральное консульство РФ в городе Харбин. В Иране назвали отказ России и Китая от доллара прогрессом

"В начале октября через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия прошёл первый грузовой состав в Москву из китайского города Телин (провинция Ляонин). На нём в нашу страну отправилось 50 контейнеров с экспортными товарами общей стоимостью порядка 77 миллионов юаней (около 662 миллионов рублей)", — сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что доставка грузов из Китая по новому маршруту составляет 15 дней, а расстояние между пунктами отправления и назначения около 7,5 тысяч километров.

В генконсульстве напомнили, что за 8 месяцев 2022 года через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия в оба направления проследовало более трех тысяч контейнерных поездов, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно последним данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов.