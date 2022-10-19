МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены на мясо птицы пока останутся примерно такими же — такой прогноз в эфире радио Sputnik дал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Россельхознадзор сообщил о росте экспорта российского мяса в 2022 году

По его словам, цены на куриное мясо сегодня ниже, чем годом ранее.

"В целом цены на основные части тушки кур – и на голень, и на бедро, и так далее – сегодня заметно ниже, чем год назад. У нас тушка в принципе с начала года не подорожала", — отметил Юшин.

Он уточнил, что ранней весной наблюдался всплеск цен, после чего ситуация успокоилась и в последние месяцы абсолютно стабильная, поэтому не стоит волноваться из-за возможного повышения цен. "Никаких поводов для серьезного роста на данном этапе нет, цены на мясо птицы в перспективе останутся приблизительно на тех же уровнях", — подчеркнул Юшин.

Речь идет сейчас о долговременной тенденции, сказал он.

"Примечательно, что пять-семь лет назад цены на тушки кур были примерно такими же, какими являются сегодня. Увеличение производства и борьба за снижение его себестоимости дают свои результаты, и потенциал еще очень большой", – отметил руководитель Национальной мясной ассоциации.

Также более доступным становится мясо индейки, указал эксперт.

"В первой половине года на 20 процентов выросло производство индейки, которая становится все более востребованным видом мяса, частично заменяя говядину. Поэтому цены на индейку тоже становятся постепенно более доступными", – отметил Юшин.