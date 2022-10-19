МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Инвестиционная компания АФК “Система” приобретает 47,7% акций производителя и ретейлера одежды Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба холдинга. H&M продает бизнес в России, в том числе товарные запасы

“ПАО АФК “Система”… публичная российская инвестиционная компания, сообщает о подписании обязывающих соглашений о приобретении 47,7% акций АО “Мэлон Фэшн Груп” (далее — Melon Fashion Group), ведущего в России производителя и ретейлера модной одежды, у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 миллиарда рублей”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что холдинг профинансирует сделку за счет собственных и заемных средств. Завершение покупки ожидается до конца года после получения необходимых регуляторных одобрений.

“Melon Fashion Group демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и позитивную динамику рентабельности. Сделка полностью соответствует нашей инвестиционной стратегии, ориентированной на консолидацию высококачественных активов, а также использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка”, — отметил президент АФК Тагир Ситдеков, чьи слова приводит пресс-служба.

"Учитывая возможную заинтересованность других акционеров в продаже долей, мы готовы рассмотреть возможность их выкупа", — добавляет пресс-служба АФК "Система".

После сделки АФК "Система" становится крупнейшим акционером компании с долей 47,7%. Следующими крупными акционерами являются основатель компании Дэвид Келлерманн (40%) и гендиректор Михаил Уржумцев (6%). Оставшийся пакет акций принадлежит группе частных миноритарных инвесторов.

Melon Fashion Group совместно с дочерними и зависимыми компаниями — один из крупнейших ритейлеров одежды в России, управляющий брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Основана в 2005 году. Ведет деятельность в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 25,3% акций, 20% в структуре акционерного капитала — это обыкновенные акции и ГДР во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента корпорации, еще 5,5% — глобальные депозитарные расписки в свободном обращении.