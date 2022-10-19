МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Продажи швейцарского концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, за первые три квартала выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 69,132 миллиарда швейцарских франков (примерно 69,4 миллиардов долларов), говорится в отчете компании. Перечислены продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года

При этом органический рост продаж составил 8,5%.

В том числе продажи в Северной Америке выросли на 11%, до 19 миллиардов франков (19 миллиардов долларов). Органический рост продаж там составил 11,2%. Объем продаж в Европе составил 13,97 миллиарда франков (14 миллиардов долларов), увеличившись на 1,7% в годовом выражении. Органический рост продаж составил 7,1%.

В регионе AOA (Океания, Азия и Африка южнее Сахары) общие продажи выросли на 4%, до 13,9 миллиарда франков (13,9 миллиарда долларов), а их органический рост составил 8,1%.

По итогам всего года Nestle ожидает органического роста продаж примерно на 8%.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах.