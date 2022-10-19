МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило до стабильного с позитивного прогноз долгосрочного кредитного рейтинга LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, сам рейтинг находится на отметке "ВВВ", сообщается в пресс-релизе агентства. АФК "Система" покупает 47,7 процента ретейлера Melon Fashion Group

Позитивный прогноз агентство определило для LG в апреле, на ожиданиях, что компания будет генерировать большой денежный поток и улучшит свои показатели в течение следующих двух лет благодаря высокому спросу на бытовую технику, телевизоры и дисплеи.

Однако теперь агентство ожидает снижения спроса на бытовую электронику из-за в целом низких потребительских расходов в свете сложных макроэкономических условий.

"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что LG Electronics сохранит свои стабильные финансовые показатели в течение следующих года-двух. Это обусловлено хорошим положением основного бизнеса компания и строгой финансовой политике, несмотря на давление со стороны макроэкономических условий и слабый спрос", — также поясняет агентство.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.