МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Apple Inc сокращает производство iPhone 14 Plus всего через несколько недель после начала поставок. Компания пересматривает оценку спроса на модель среднего ценового диапазона. Об этом сообщило во вторник издание Information со ссылкой на два источника, вовлеченных в цепочку поставок компании. Эксперт рассказал, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних

Согласно статье, компания сообщила по крайней мере одному производителю в Китае немедленно прекратить производство компонентов для iPhone 14 Plus.

На такой шаг технологический гигант решился на фоне ослабления мирового рынка смартфонов, который сократился на 9% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, согласно оценкам компании Canalys, занимающейся исследованием данных. В Canalys ожидают низкого спроса в следующие 6-9 месяцев.