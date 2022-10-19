МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский IT-холдинг IBS не ведет и не планирует вести переговоры с американским производителем сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco об организации поставок в Россию, сообщили РИА Новости в компании. Эксперты допустили возобновление поставок Cisco в Россию

"Группа компаний IBS не ведет и не планирует вести переговоры с компанией Cisco об организации поставок телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения в Российскую Федерацию", — сообщили в IBS.

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источники на рынке связи сообщила, что Cisco может возобновить поставки в Россию. При этом издание уточняет, что речь идет не о полном возвращении компании в РФ, а о ввозе продукции через посредника; дистрибьютором может стать компания IBS. Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко в разговоре с РИА Новости также отметил, что "формально ничто не мешает ей (Cisco — ред.) восстановить продажу своих решений в Россию напрямую или через посредника в лице, например, IBS".

В июне Cisco сообщала, что начала постепенный выход с рынков России и Белоруссии. Компания при этом собиралась поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение.