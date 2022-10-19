МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Инвестиционная компания АФК "Система" подготовила пакет необходимых документов по сделке о покупке доли в Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) для передачи в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и подаст их в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. АФК "Система" покупает 47,7 процента ретейлера Melon Fashion Group

В начале марта в Минфине РФ была создана подкомиссия по выдаче разрешений на проведение сделок резидентов с иностранными лицами и валютных операций. Уточнялось, что для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций.

"АФК "Система" уже подготовила пакет для передачи в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации… Подаст в ближайшее время", — говорится в сообщении. Там также уточнили, что компания готовит документы для Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Ранее в среду пресс-служба холдинга проинформировала о том, что инвестиционная компания приобретает 47,7% акций производителя и ритейлера одежды Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 миллиарда рублей.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.

Melon Fashion Group совместно с дочерними и зависимыми компаниями — один из крупнейших ритейлеров одежды в России, управляющий брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Основана в 2005 году. Ведет деятельность в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии.