МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Компании в России в целом успешно справились с первичной адаптацией к "новой реальности" и нашли возможность изменить географию поставок своей продукции, привлечь новых поставщиков, решить логистические проблемы, говорится в бюллетене, подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России. В ЦБ зафиксировали двукратный рост DDoS-атак на финансовые организации

Аналитики регулятора указывают, что ситуация в российской экономике продолжает определяться рядом шоков на стороне предложения товаров и услуг, характером их развертывания во времени, способностью российских компаний адаптироваться к этим шокам и объемом мер поддержки от государства.

"В целом можно отметить успех в рамках первичной адаптации компаний к "новой реальности" в части изменения логистики импортных и частично экспортных поставок, заключения договоров с альтернативными поставщиками сырья, материалов и комплектующих", — сказано в материалах.

Кроме того, эксперты отметили, что в нефтедобыче и нефтепереработке удалось удержать уровень производства благодаря увеличению поставок на альтернативные рынки. В строительстве, несмотря на неблагоприятные тенденции, завершение ранее начатых проектов поддержало объем работ. Все это обеспечило стабилизацию и даже некоторый рост экономической активности летом.

Однако в начале осени снижение экономической активности возобновилось на фоне роста неопределенности, отметили аналитики. "Потребительская активность начала ослабевать. Сокращение численности рабочей силы создало риски для непрерывности работы отдельных производств. Обострение ситуации с дефицитом кадров на рынке труда в перспективе сдержит рост производительности", — говорится в бюллетене.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в данном докладе, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.