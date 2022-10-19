МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Производитель грузовых автомобилей Volvo Group не принимал конкретных решений по продаже своего бизнеса в России, находится в диалоге с Минпромторгом РФ, сообщили в пресс-службе министерства. Чистая прибыль Volvo снизилась за первое полугодие

Ранее в среду газета "Ведомости" сообщала, что Volvo Group, которая с конца февраля прекратила выпуск грузовиков в России, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, включая полную или частичную его продажу.

"Компания находится в контакте с Минпромторгом, но о конкретных решениях говорить рано", — заявили в Минпромторге, отвечая на вопрос о возможной продаже Volvo Group своих российских активов.

Основные активы компании — два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.