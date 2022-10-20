МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Freedom Holding продает свой бизнес в России, ИК "Фридом Финанс" и банк "Фридом Финанс", одному из основателей Freedom Finance Максиму Повалишину, ориентировочно за 140 миллионов долларов, следует из сообщения компании. Аналитики ЦБ отметили успех компаний в адаптации к "новой реальности"





"Двадцатого октября Freedom Holding заключил договор купли-продажи 100%-ной доли в уставном капитале ИК "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс". Новым владельцем российских компаний станет один из основателей Freedom Finance Максим Повалишин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора и члена совета директоров ИК "Фридом Финанс". Как ожидается, сумма сделки составит около 140 миллионов долларов. Сделка будет завершена после получения согласия ЦБ РФ и регулирующих органов Казахстана", — говорится в сообщении.

В течение нескольких месяцев российские компании проведут ребрендинг, в том числе сменят названия и логотипы; в связи с этим лицензии ИК "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс" будут перевыпущены. Действующие клиенты ИК "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс" имеют возможность оставить свои активы на счетах российских компаний либо перевести их в любое подразделение холдинга, рамках своей бизнес-стратегии холдинг ориентирован на создание "финтех-экосистемы", также говорится в сообщении.

"Российский бизнес (Freedom Holding — ред.) давно занял свою нишу на внутреннем рынке и сейчас располагает всей необходимой инфраструктурой и хорошей базой для дальнейшего развития. У нас есть интересная и понятная бизнес-стратегия, которой мы будем придерживаться. В первую очередь, мы сосредоточимся на операциях с российскими активами. В то же время у нас есть планы по созданию собственной экосистемы и предложению комплексных услуг", — прокомментировал ситуацию акционер российской компании Максим Повалишин."Мы сожалеем, что сложные геополитические обстоятельства заставили нас уйти с российского рынка. Мы сфокусируемся на развитии бизнеса в Казахстане, где мы являемся крупнейшей инвестиционно-страховой группой, динамично растущим цифровым банком, и этот комплексный подход мы намерены распространить и на другие точки нашего присутствия. В ближайших планах — получение лицензии на брокерскую деятельность в Великобритании", — сообщил главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов. Эксперты допустили возобновление поставок Cisco в Россию

Freedom Holding осуществляет финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании. Головной офис компании находится в Казахстане, в Алма-Ате. У компании есть представительства в 14 странах мира, включая США, Кипр, Узбекистан, Великобританию и Германию. Акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market.