МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Роснано" намерено продать 20 из своих компаний, а в качестве ядра оставить активы в "критически важных" для страны отраслях, говорится в заявлении компании. СМИ: правительство обсуждает возможность ликвидировать "Роснано"

"К продаже подготовлены 20 компаний (в том числе зарубежные). В их числе – активы в области альтернативной энергетики. Команды будут переконфигурированы под новые смежные задачи. Например, накопленные компетенции в энергетике планируется использовать в новых проектах по распределенной децентрализованной энергетике и промышленному хранению энергии", — говорится в документе.

Там уточняется, что себе "Роснано" оставит "критически важные для страны активы в машиностроении, медицине, химии, нефтегазовой отрасли, светотехнике и электронике, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и ЖКУ". "Это компании "Плакарт", "Вириал", "Оптиковолоконные Системы", "РМ Нанотех", "Профотек", "Русский кварц", "НЭВЗ-Керамикс", "Новомет", "ЭЛВИС-НеоТек", "НоваМедика", "Фармсинтез" и ряд проектов фонда "РОСНАНО-СИНТЕЗ", — перечислили в корпорации.

Там добавили, что в настоящее время "для ответа на новые технологические вызовы необходимо переформатирование компании – переориентация на создание и вывод на рынок решений нового технологического уклада (deeptech, посткремниевая электроника и фотоника, робототехника, создание новых материалов путем математического моделирования, квантовые вычисления, искусственный интеллект и т.д.)".

"За период 2010–2022 годов объем внешних заимствований "РОСНАНО" составил более 290 миллиардов рублей, а расходы на его обслуживание – 133 миллиарда рублей, то есть объем процентных платежей больше, чем необходимо для финансового оздоровления компании. При выплате долга по графику к 2028 году его сумма вырастет до 165 миллиардов рублей, в том числе 36 миллиардов рублей процентами", — отметили в компании, добавив, что "скорейшее погашение задолженности позволит снизить размер будущих процентных платежей и высвободит средства компании для инвестиций в перспективные проекты".

АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.