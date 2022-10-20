Производитель Marlboro повысил предложение о покупке Swedish Match
Philip Morris повысила предложение о покупке Swedish Match до 15,8 миллиардов долларов
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Philip Morris International Inc, производитель сигарет Marlboro, в четверг повысила предложение о покупке Swedish Match AB до 116 крон за акцию и заявила, что не планирует больше улучшать свою заявку.
В рамках пересмотренного предложения Swedish Match оценивается почти в 15,8 млрд долларов.
"Мы считаем, что лучшая и окончательная цена в рамках нашего пересмотренного предложения для Swedish Match обеспечивает очень привлекательную стоимость для акционеров как Swedish Match, так и PMI", — заявил гендиректор PMI Яцек Ольжак.
Philip Morris, стремясь расширить свои операции на быстрорастущем рынке альтернативных табачных продуктов, в мае сделала предложение о покупке базирующейся в Стокгольме группы по цене 106 крон за акцию с оплатой деньгами.
Ранее компания говорила, что рассчитывает получить одобрение антимонопольных органов ЕС на сделку в конце октября.