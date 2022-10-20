Глава "Камаза" сообщил о положительных финрезультатах компании по МСФО за первое полугодие
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Несмотря на связанные с санкциями трудности, финансовые результаты "Камаза" по МСФО за первое полугодие 2022 года, которые компания ранее приняла решение не публиковать, положительные, заявил гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.
"Мы даже не стали публиковать полугодовую отчетность не потому, что у нас что-то плохо, а чтобы не вызвать напряжения, почему у вас так хорошо", — сказал он, выступая на форуме "Сделано в России".
Когогин подчеркнул, что компания успешно справляется с санкционными вызовами. Так, "Камазу" удалось в сжатые сроки локализовать необходимые для производства грузовиков автокомпоненты. Более того, компания не остановила инвестиций в производство.
Согласно ранее опубликованным данным, чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 3,696 миллиарда рублей, что в 124 раза больше аналогичного периода годом ранее.
"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
https://1prime.ru/business/20221020/838525297.html