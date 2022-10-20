МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Несмотря на связанные с санкциями трудности, финансовые результаты "Камаза" по МСФО за первое полугодие 2022 года, которые компания ранее приняла решение не публиковать, положительные, заявил гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. "Камаз" в 2023 году завершит импортозамещение грузовиков нового поколения

"Мы даже не стали публиковать полугодовую отчетность не потому, что у нас что-то плохо, а чтобы не вызвать напряжения, почему у вас так хорошо", — сказал он, выступая на форуме "Сделано в России".

Когогин подчеркнул, что компания успешно справляется с санкционными вызовами. Так, "Камазу" удалось в сжатые сроки локализовать необходимые для производства грузовиков автокомпоненты. Более того, компания не остановила инвестиций в производство.

Согласно ранее опубликованным данным, чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 3,696 миллиарда рублей, что в 124 раза больше аналогичного периода годом ранее.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).